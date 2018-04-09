Москва, 9 апреля, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Покушение на российского олигарха Бориса Березовского в 2003 году было инсценировано, заявил на брифинге 9 апреля заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

Pxhere.com Пустышка

По данным Генпрокуратуры, Александр Литвиненко и Березовский пытались склонить выходца из Казахстана Владимира Терлюка дать ложные показания о том, что Россия якобы готовит покушение на Березовского.

При этом Терлюк после разоблачения обращался в Генпрокуратуру РФ с просьбой о государственной защите, однако все обращения в Лондон со стороны Москвы о его защите были проигнорированы.

Карапетян также отметил, что дела Березовского, Ливтиненко и Сергея Скрипаля раскручивались британскими властями по одному сценарию, и всегда использовались лица, критиковавшие российскую власть.

«Во всех трех случаях проводился массированный вброс бездоказательных обвинений в применении российскими спецслужбами на территории Великобритании отравляющих веществ, в связи с чем заявлялись требования применения санкций против России», — подчеркнул замгенпрокурора.

Кроме того, добавил Карапетян, российская сторона так и не получила от Лондона документов, подтверждающих факт причины и смерти Березовского, несмотря на обязательства Великобритании по Конвенции об оказании правовой помощи.

Напомним, ранее Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что с 2002 года ведомство отправило властям Великобритании запросы о выдаче более 60 человек, обвиняемых в России в экономических преступлениях.

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