Москва, 9 апреля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Добыча нефти в США находится на максимумах и за прошлую неделю достигла 10,43 млн баррелей в сутки. Плюс на минус пока дает ноль, и цена барреля марки Brent остается 9 апреля на отметке 67,50 за бочку, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

lalabell68 Нефть

«В середине прошлой недели вышла статистика по запасам углеводородов в Штатах, запасы сырой нефти неожиданно снизились (-4,617 млн баррелей). Запасы бензина также показали снижение, но меньше прогноза (-1,226 млн баррелей).

Запасы дистиллятов выросли, но очень мало (+0,537 млн баррелей). А вот количество буровых за неделю выросло и в пятницу агентство Baker Hughes показало 808 вышек (+10 за неделю)», — привел цифры эксперт.

Несколько факторов будут поддерживать участников рынка в тонусе в ближайшее время. Во-первых, неясно, как будет развиваться тарифный конфликт между США и Китаем.

Пекин мгновенно отреагировал на предложение Вашингтона поднять ставки, и кто первый скинет карты в этом покере совершенно непонятно. Нагнетание напряженности в этом противостоянии негативно скажется на ценах нефти, положительное решение поддержит чёрное золото.

«Вторым фактором может стать развитие событий вокруг Сирии, где нарастает градус противостояния между Саудовской Аравией и Ираном. Хрупкое согласие в рамках ОРЕС+ между двумя противниками в Заливе может быть разрушено, это отрицательно может повлиять на нефтяные котировки», — считает Грачев.

И третьим фактором, который пока в пользу цен на нефть, это падение производства нефти в Венесуэле. За последнее время добыча снизилась ещё на 100 тыс баррелей в сутки. Положение дел становится всё хуже, не исключено, что в Венесуэле может произойти смена собственников в нефтяной отрасли.

«Последние факторы имеют долгосрочный характер. Поэтому текущие котировки на этой неделе, вероятнее всего, будут оставаться вблизи $67 — 68 за баррель на фоне актуальной статистики», — полагает эксперт.

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