Москва, 9 апреля, 2018, 11:58 — ИА Регнум. В Роскомназдоре не собираются блокировать популярный мессенджер Telegram до решения суда. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Отвечая на вопрос журналистов о возможных исках Роскомнадзора в отношении других мессенджеров, активно использующихся жителями России, Жаров подчеркнул, что «слона следует есть по частям», и предложил дождаться судебного решения по платформе Telegram.

«Сейчас мы подали иск и будем ждать решения суда. Пока на этом всё», — подчеркнул глава Роскомнадзора.

Он также подчеркнул, что в действиях ведомства есть «определённая последовательность». Добавим, 6 апреля в суд было направлено заявление Роскомнадзора с требованием ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

«Подано исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории РФ к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger», — сообщили в надзорной службе.

Отмечается, что иск был подан в связи с «выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации» компанией Telegram, а именно с тем, что руководство компании Павла Дурова отказалось передавать российской спецслужбе ключи шифрования сообщений в мессенджере.

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Как сообщало ИА REGNUM, в свою очередь администрация Telegram считает требования российских властей о предоставлении ключей шифрования незаконными и технически неисполнимыми.

По словам юристов компании, администратор мессенджера ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений.

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