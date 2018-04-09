Москва, 9 апреля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») в ситуации с возможной блокировкой Telegram призвал мессенджер изменить алгоритм для облегчения работы спецслужб, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

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«Ключи шифрования — это желание… Нет ключей — измените свой алгоритм, чтобы люди, защищающие информацию, могли работать», — сказал Толстой, указав на то, что мессенджеры, не выполняющие требования закона, не будут работать в РФ.

Срок предоставления ключей истек, и 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера. Иск в Таганский суд Москвы поступил.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роскомнадзор не будет блокировать мессенджер Telegram в России до решения суда, заверил глава ведомства Александр Жаров.