Москва, 9 апреля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Сегодня, 9 апреля, курс евро превысил отметку 72 рубля. Это произошло впервые с августа 2017 года. Согласно данным торгов на Московской бирже, на 11:29 курс евро вырос на 76 копеек и составил 72,14 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

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Сдаёт рубль свои позиции и по отношению к американской валюте. Курс доллара поднялся на 59 копейки и достиг 58,76 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс евро расчётами «завтра» повысился на 76 коп. (+1,08%), до 71,38 рубля. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,9 млрд (+20,80%), евро/рубль — 407,5 млн евро (+24,07%).

Напомним, 6 апреля минфин США обнародовал новый санкционный список. В него попали 24 крупных бизнесмена и 15 компаний. На этом фоне рубль подешевел к доллару до 58,18 рубля, к евро — до 71,5 рубля.

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