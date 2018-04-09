Москва, 9 апреля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. На минувшей неделе российский рубль умеренно слабел, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Стоимость бивалютной корзины за семь дней возросла на 0,6%, при этом курс доллара, установленный Центробанком, вырос на 1% до 57,8332, а курс евро увеличился на 0,2%, до 70,7069.

«Сегодня, 9 апреля, падение российской валюты резко ускорилось: утром биржевой курс доллара достиг отметки 58,50 рубля, а курс евро перешагнул через 72 рубля», — отметила эксперт.

Главным фактором давления на валютный рынок России остается негативный внешний фон. В конце прошлой недели США ввели новые санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний.

«Кроме того, все еще не исчерпан конфликт между Россией и Великобританией. Все это снижает спрос на рубли, и велика вероятность, что рубль будет находиться под гнетом негативного геополитического фона все ближайшие дни.

Ситуация усугубляется подешевевшей нефтью — за минувшую неделю баррель Brent упал на 3%, до 67,30», — пояснила Кулакова.

Выхода важной для нефти статистики сегодня не ожидается, так что возможно как снижение нефти на фоне рисков глобальных торговых войн, так и ее рост из-за ситуации вокруг Сирии. Эти колебания вряд ли будут значительными.

«С учетом всех обстоятельств рубль, скорее всего, останется волатильным в ходе сегодняшней торговой сессии. Дневной диапазон колебаний курса рубля к доллару может составить 58,30−59,30, курса рубля к евро — 71,60−72,60», — считает эксперт.

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