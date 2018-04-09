Рубль под гнётом
Москва, 9 апреля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. На минувшей неделе российский рубль умеренно слабел, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.
Стоимость бивалютной корзины за семь дней возросла на 0,6%, при этом курс доллара, установленный Центробанком, вырос на 1% до 57,8332, а курс евро увеличился на 0,2%, до 70,7069.
«Сегодня, 9 апреля, падение российской валюты резко ускорилось: утром биржевой курс доллара достиг отметки 58,50 рубля, а курс евро перешагнул через 72 рубля», — отметила эксперт.
Главным фактором давления на валютный рынок России остается негативный внешний фон. В конце прошлой недели США ввели новые санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний.
«Кроме того, все еще не исчерпан конфликт между Россией и Великобританией. Все это снижает спрос на рубли, и велика вероятность, что рубль будет находиться под гнетом негативного геополитического фона все ближайшие дни.
Ситуация усугубляется подешевевшей нефтью — за минувшую неделю баррель Brent упал на 3%, до 67,30», — пояснила Кулакова.
Выхода важной для нефти статистики сегодня не ожидается, так что возможно как снижение нефти на фоне рисков глобальных торговых войн, так и ее рост из-за ситуации вокруг Сирии. Эти колебания вряд ли будут значительными.
«С учетом всех обстоятельств рубль, скорее всего, останется волатильным в ходе сегодняшней торговой сессии. Дневной диапазон колебаний курса рубля к доллару может составить 58,30−59,30, курса рубля к евро — 71,60−72,60», — считает эксперт.
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