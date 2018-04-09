Москва, 9 апреля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допускает ограничения и запреты в чрезвычайных условиях и в ситуации ухудшения международной обстановки, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«В условиях выдающийся катастрофы, резкого ухудшения международной обстановки должны вводиться ограничения вплоть да запрета — как карантин», — сказал Жириновский в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике, где обсуждается регулирование соцсетей.

По мнению депутата, «нужно срочно регулировать, оградить граждан от вредной информации».

"Пять-шесть тем должны быть запрещены для любого распространения, для любых оценок», — полагает Жириновский, отметив, что среди них — национальный вопрос, вероисповедение, война и мир, террор, наркотики и побуждение к самоубийству.

Он призвал правящую партию («Единую Россию») проявить мужество и ограничить доступ к некоторой информации.

Законопроект о регулировании соцсетей был внесен ранее в Госдуму. Владельцы публичных сетей обязываются создавать на территории РФ свое представительство, вести реестр обращений пользователей и удалять по их заявлению информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.