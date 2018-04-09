Иркутск, 9 апреля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Жители нескольких территорий Иркутской области 8 апреля 2018 года не только Пасху праздновали, но и выбирали себе депутатов и глав, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тельма. Иркутская область

По данным Иркутского избиркома, в голосовании на дополнительных выборах депутатов думы Баяндаевского района по одномандатному избирательному округу № 1 большинство голосов получил безработный Герман Шуханов («Единая Россия») — 325 голосов (96,7%), тогда как его конкурент — безработная Светлана Сокольцова, выдвинутая ЛДПР, получила 11 голосов (3,3%). По одномандатному избирательному округу № 6 победа тоже досталась представителю «Единой России» — повару Валентине Горошко. Голоса за неё отдали 342 человека (85,3%), тогда как безработная Наталья Пензина (ЛДПР) получила 41 голос (10,2%). Всего на избирательные участки пришли 737 избирателей Баяндаевского района.

Состоявшимися признаны и выборы главы Кирейского сельского поселения. Новым руководителем стал ведущий специалист администрации Кирейского сельского поселения Валерий Никитенко («Единая Россия»), получивший164 голосов. Его ближайший конкурент — завхоз ОГБУ социального обслуживания «Баракшинский психоневрологический интернат» Александр Баженов получил 29 голосов, сторож Вячеслав Евгеньев (ЛДПР) — 15. В голосовании приняли участие 218 из 323 жителей поселения (67,5%).

Жители посёлка Звёздный (Усть-Кутский район) главой муниципального образования выбрали пенсионера и депутата Думы Звёзднинского городского поселения 4 созыва Николая Замулко («Единая Россия»). За него отдано 223 голоса (67,4%).

На дополнительных выборах депутата думы Тулуна по округу №18 победил инженер-железнодорожник Сергей Чесноков, выдвинутый единороссами. Он набрал 63,96% голосов избирателей (явка составила 12,31%).

На дополнительных выборах депутата думы Слюдянского района по округу №14 победил заместитель генерального директора ОАО «Промгражданстрой» Валерий Пинтаев, набравший 46,21% голосов (явка составила 14,29%).

На досрочных выборах главы Мирнинского муниципального образования (Тайшетский район) победил начальник отдела организации труда и заработной платы осужденных центра трудовой адаптации осужденных ОИУ-25 Александр Краснобаев, у него 47 процентов голосов (явка составила 50,67%).

Напомним, 27 мая 2018 года в Иркутской области предстоит выбрать глав Разгонского и Шелаевского муниципальных образований. В августе изберут депутатов Дум муниципальных образований «Куйтунский район» и «Усть-Удинский район», а также главу Юголокского муниципального образования. А 9 сентября ожидаются более массовые выборы: жители территорий Приангарья выберут десятки новых глав и депутатов.