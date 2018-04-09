Москва, 10 апреля, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Антимусорная тема невольно привлекает повышенное внимание к судьбе всего Московского региона, который нуждается в коренном переустройстве и обустройстве, считает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин. Претензии жителей Подмосковья он обсудил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Маргаритой Князевой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По мнению Федора Пашина, несмотря на соседство Москвы и Подмосковья, жизнь их сильно различается: если Москва развивается, изменившись по сравнению с былыми временами распила бюджетных и небюджетных средств, то Подмосковье стало основным местом наживы проходимцев всех мастей. Коррупция, разбазаривание денег, передел сфер влияния — при таком фоне о жителях вспоминают только к выборам. Сам же регион превратился не только в источник наживы, но и в сеть мусорных свалок. Неудивительно, что москвичи и жители Подмосковья вместе протестуют на массовых политических акциях против антинародных действий, прежде всего, федеральных властей — в то время как власти региональные прячутся за их спинами.

Постоянное политическое напряжение в столице России опасно:

«Такое положение дел не раз в истории приводило к серьезной дестабилизации обстановки в России. В новейшей истории достаточно вспомнить массовые волнения в период распада СССР в 1991 г., события политического кризиса в 1993 г., когда в Москве был расстрелян «Белый дом», обострение обстановки в 2012 г. в ходе выборов и накануне инаугурации президента. Такое положение дел необходимо менять. Начинать это делать можно сегодня после президентских выборов вместе с изменениями в структурах власти».

Какие конкретные меры предлагает эксперт для исправления ситуации и что дороже — избавление Москвы от ряда столичных функций или расходы на сегодняшнюю столицу — читайте в интервью: Подмосковье задыхается от мусора Москвы

Рекомендуем также другие статьи Маргариты Князевой о внутренней и внешней политике России.