Париж, 9 апреля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало снимок Байкала, сделанный с помощью спутника Sentinel-3A. Изображение выложено на странице агентства в Instagram.

Esa.int Озеро Байкал, Сибирь

«Знаете ли вы, что озеро Байкал — самое большое озеро в мире по объёму чистой воды?» — говорится в подписи к фотографии.

«Когда-то в Сибири, 25 миллионов лет назад, было озеро Байкал … и это то, как оно выглядит сегодня глазами спутника Copernicus Sentinel-3A», — говорится в сообщении.

На снимке показано изображение зимнего Байкала. Озеро покрыто льдом и снегом. Фотография набрала уже более 4,8 тыс. лайков.

Напомним, ESA — международная космическая организация, штаб-квартира которой находится в Париже. В ESA входят 22 европейские страны. Организация занимается космическими исследованиями, развивает серию ракет-носителей, отправляет спутники и миссии к планетам Солнечной системы.

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