Ярославль, 9 апреля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. МУП «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля отдаст на субподряд уборку четырех районов города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля. 9 апреля балансовая комиссия (аналог совета директоров) рассмотрит согласование крупных сделок «Городского спецавтохозяйства».

City-yaroslavl.ru Уборка города

В числе них комиссия должна одобрить проведение конкурсных процедур и заключение договоров субподряда на уборку Дзержинского, Заволжского, Ленинского и Кировского районов Ярославля. Отдельным лотом пойдет содержание пешеходной зоны — улицы Кирова и Депутатского переулка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МУП «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля стало победителем аукционов (в связи с не допуском всех остальных участников) на уборку города общей стоимостью почти 1 млрд рублей.

Однако убирать весь город одно муниципальное предприятие пока не в силах. Судя по всему, за собой «Спецавтохозяйство» оставит Красноперекопский и Фрунзенский районы. Такая ситуация была и в прошлые годы, с той лишь разницей, что генеральным подрядчиком были частные предприятия.