Брюссель, 9 апреля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Более 61 тыс. граждан Бельгии могли пострадать в связи с утечкой персональных данных в американской социальной сети Facebook, сообщает 9 апреля бельгийская радиостанция Premiere со ссылкой на данные властей.

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Ранее сообщалось, что британская маркетинговая компания Cambridge Analytica, изучавшая предпочтения избирателей в интересах предвыборной кампании Дональда Трампа, незаконно получила данные о более чем 50 млн пользователей Facebook.

Компания незаконно собрала данные пользователей в начале 2014 года, после чего каждому избирателю показывали персонализированную политическую рекламу.

«Утечки могли затронуть в общей сложности 61 тыс. жителей Бельгии. Они вправе подать соответствующую жалобу в комиссию по защите личной жизни», — отметили в Premiere.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Австралии инициировали расследование в отношении Facebook после того, как соцсеть подтвердила возможность получения третьей стороной персональных данных более 300 тыс. пользователей.

Кроме того, в конце марта в Федеральный суд американского штата Калифорния был подан первый иск на Facebook в связи с утечкой данных. Истцы потребовали от компании возмещения убытков, а в дальнейшем к иску могут присоединиться и другие пострадавшие.

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