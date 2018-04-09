Париж, 9 апреля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Химики из Франции получили ароматический олигоамид, который по своим поверхностным свойствам полностью аналогичен двойной спирали ДНК. Об этом сообщается в журнале Nature Chemistry.

ДНК

Отмечается, что полученная молекула может быть использована в качестве ингибитора химических реакций. В частности, речь идёт о реакциях между ДНК и теми ферментами, для которых не важна последовательность нуклеотидов.

Учёные сообщили, что двуспиральная структура в молекулярном составе ДНК образуется из-за последовательности азотов. При этом учёные исследовали также множественное взаимодействие с белками внутри клетки, расположеными во внешней поверхности.

Кроме того, в работе отмечается, что синтетических аналогов ДНК на сегодняшний день в мире существует огромное количество. Но искусственного подобия двойной спирали с аналогичными свойствами ранее никто не создавал.

Исследователи предполагают, что полученные ими соединения внесут большой вклад в медицину.

По словам учёных, полученные аналоги ДНК можно уже сейчас использовать для разработки различных лекарственных средств.

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