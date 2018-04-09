Новгородская область, 9 апреля, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В Старорусском районе Новгородской области поднявшийся уровень воды в реке Каменка размыл дорогу к деревне Кобякино, по которой местных детей возят в школу и детский сад.

Ендогуров И. И. Ранняя весна. 1885

Уровень воды в реке Каменка сильно поднялся в ночь на 8 апреля, а сегодня, 9 апреля, около 40 детей не смогли доставить в школу в деревню Большие Боры.

В местном комитете по образованию сообщили, что для старшеклассников организовали дистанционное обучение, а учащиеся начальной школы находятся на уроках в школе в деревне Святогорша.

Газета «Старая Русса» уточняет, что размытый паводком мост через Каменку восстанавливали пять лет назад — тогда его начисто снесло водой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области этой весной паводок угрожает населённым пунктам в шести районах области, уровень воды в реках ожидается выше среднемноголетних значений.

Напомним также, что летом 2017 года ливневые дожди и паводок серьёзно размыли дороги в ряде районов Новгородской области, в связи с чем в регионе объявлялась чрезвычайная ситуация.