Ташкент, 9 апреля, 2018, 11:00 — ИА Регнум. В период с января по март 2018 года в Узбекистане было произведено более 38 тыс. легковых автомобилей, это на 44,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, об этом 9 апреля сообщил портал UzDaily.

Allurauto.kz Производственные линии

Кроме того, в первом квартале 2018 года предприятия Узбекистана выпустили 485 грузовых автомобиля, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объём производства упал на 44,8%).

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Аналогичная картина наблюдается в сегменте автобусов, автопроизводители Узбекистана выпустили за обозначенный период 137 ед. (объёмы производства уменьшились на 34,1%).

Отмечается, что при этом производство тракторов выросло более чем в 6 раз, до 432 ед. Также с января по март 2018 года заводы страны произвели 30,4 тыс. двигателей, что на 43,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

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Напомним, в марте 2018 года стало известно, что российский производитель грузовиков «КамАЗ» совместно с компанией UzAutoTrailer открыл в Узбекистане новое производство грузовиков.

В первом квартале 2018 года завод выпустил 100 грузовых автомобилей, планируется, что с конвейера предприятия ежегодно будет сходить около 3 тыс. машин.