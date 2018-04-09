Ереван, 9 апреля, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Армения всегда выступала за изменение статус-кво в нагорно-карабахском конфликте. Об этом в беседе с АрмИнфо заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, говоря об обвинениях президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Армении о нежелании изменять статус-кво.

mfa.am Здание МИД Армении

Он напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с конкретными предложениями, направленными на изменение статус-кво.

«И та сторона, которая не только не принимает эти предложения, но и делает все, чтобы торпедировать переговорный процесс и все договорённости, достигнутые, в том числе и в ходе встреч с участием самого Алиева, является ответственной за неизменность статус-кво. И не нужно быть успешным экспертом или политологом, чтобы понять эту логическую связь», — сказал пресс-секретарь МИД Армении.

Комментируя заявление Алиева о том, что Армения лишь имитирует переговорный процесс, Балаян призвал руководствоваться логикой и проанализировать текущую ситуацию.

«Кто занимается имитацией переговорного процесса? Та сторона, которая приходит к соглашению? К примеру, возьмем последнюю краковскую встречу глав МИД Армении и Азербайджан. По итогам встречи сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что достигнуто принципиальное соглашение по имплементации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих трех саммитов (Женева, Санкт-Петербург и Вена — ИА REGNUM ). Армения публично заявляет о готовности выполнять вышеуказанные договорённости, Азербайджан же не только выдумывает какие-то креативные идеи, но и отказывается громогласно говорить о достигнутых принципиальных соглашениях. Кто же занимается имитацией», — сказал пресс-секретарь МИД Армении.

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В тоже время коснувшись пакетного урегулирования карабахского конфликта и утверждений Алиева о том, что первым шагом в этом направлении должна стать деоккупация «азербайджанских территорий», Балаян напомнил, что пакетное урегулирование конфликта — принципиальная позиция не только Еревана, но и стран — посредников и всего международного сообщества.

«Страны сопредседатели и международное сообщество неоднократно заявляли, что должно быть пакетное решение всех вопросов с поэтапной имплементацией. Именно об этом идет речь. Что же касается деоккупации, то да, есть вопрос деоккупации территорий Нагорного Карабаха, которые на данный момент оккупированы Азербайджаном», — сказал пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать положительных подвижек в переговорном процессе после электоральных процессов в Армении и Азербайджане, Балаян подчеркнул, что официальный Ереван никогда не увязывал прогресс в переговорах выборами. По его словам, тайм-аут, который взял Азербайджан, направлен не на то, чтобы подготовить свое общество к компромиссам и уступкам, а на то, чтобы озвучить территориальные претензии не только к Нагорному Карабаху, но и к Армении и к ее столице, имеющей 2800-летнюю историю.

«Если у азербайджанской стороны есть искренние намерения достичь прогресса в переговорном процессе, то выборы не помеха. Тем более, что ни у кого нет сомнения в том, какими будут результаты этого мероприятия под названием «выборы». Еще посмотрим, какую оценку этим так называемым выборам дадут международные наблюдатели», — заключил Балаян.