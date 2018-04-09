Вашингтон, 9 апреля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Известны все участники плей-офф, среди которых впервые с 2011 года нет «Сент-Луис Блюз».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

8 апреля, воскресенье: Овечкин оформляет дубль в ворота «Девилз», закрепляя за собой лидерство в снайперской гонке.

8 апреля на «Капитал Уан-Арена» в Вашингтоне при своих болельщиках «Вашингтон Кэпиталз» в тяжёлой борьбе одолели «Нью-Джерси Девилз» благодаря двум шайбам Александра Овечкина в ворота Кори Шнайдера («Девилз»). Два победных очка «Вашингтона» позволили им закрепить за собой первое место в «Столичном» дивизионе, обеспечив отрыв в пять очков над ближайшими преследователями из Питтсбурга. Помимо того, дубль Александра Овечкина, включающий победный гол, принес ему первое место на право стать обладателем заветного приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи», который покорился россиянину седьмой раз за карьеру, что также приукрасило недавний юбилей игрока 1000 матчей в НХЛ.

Игра не сладко началась для гостей из Нью-Джерси — пропустили шайбу от Овечкина уже на третьей минуте встречи. Том Уилсон аккуратно вошёл в зону соперника, не встречая преград, отдал точную передачу на Евгения Кузнецова, которому пришлось подработать шайбу коньком себе на ход, и россиянин отправил шайбу через центр на уже приготовленного для броска Александра, после чего у вратаря «Девилз» не осталось шансов на отражение летящей в сторону ворот шайбы — 1:0, Овечкин оформил 48-й гол в сезоне. Расслабленным «дьяволам» пропущенная шайба позволила сконцентрироваться на игре, на сравнении счёта. Но между тем у «Вашингтона» была возможность удвоить своё преимущество, но на этот раз шайба, посланная Овечкиным, пролетела рядом со штангой. Чуть позднее всё ещё наседающий «Вашингтон» создавал момент за моментом у ворот «Девилз». Один из главных помощников Овечкина в «Кэпиталз» Никлас Бекстрём не реализовал выход один в ноль с вратарём, в результате которого шайба остановилась перед ленточкой ворот об клюшку голкипера. Вскоре за все свои упущенные моменты «Вашингтон» был наказан молодым швейцарцем из «Девилз» Нико Хиширом, который оказался в нужное время на «пятаке» у сопернических ворот и отличился заброшенной шайбой с передачи Патрика Маруна — 1:1.

В конце первого периода вся атакующая мощь «Вашингтона» обрушилась на беззащитные ворота «Девилз», только лишь голкипер Кори Шнайдер смог задержать ликование «Кэпс». Отбивая шайбу за шайбой, Кори был на высоте, но его заслуги были быстро нивелированы после включения в игровой момент Николаса Бекстрёма, который одним броском в верхний угол под перекладину закончил всю эту суматоху — 2:1.

В начале второй 20-минутки уважаемый главным тренером «Кэпс» Барри Троцом новичок клуба Михал Кемпны, обновивший состав команды в середине февраля, отметился мощным и точным, словно по расчёту, броском от синей линии по воротам «Девилз». Удар в исполнении чешского защитника сделал счёт 3:1 в пользу «Кэпиталз». В голевом моменте участвовал 21-летний левый вингер «вашингтонцев» Шейн Герсич, оформивший своё первое очко в НХЛ в виде голевой передачи на Михала Кемпны. Минутой позднее выскочивший один в один с вратарём Евгений Кузнецов сперва обошёл защитника, а затем обманным движением без касания шайбы пытался обхитрить вратаря, но на этот раз Кори Шнайдер устоял. На 39-й минуте встречи под занавес второго периода Майлз Вуд сокращает отставание «дьяволов» в счёте до одной шайбы. Патрик Марун снова выступил в роли зрячего ассистента, выполнив точную передачу на Вуда из-за ворот — 3:2.

В начале третьего тайма игроки «Девилз» не давали хозяевам спокойно выйти со своей половины льда, постоянно выбивая шайбу у игроков «Кэпс», а следующие за этим атаки предрекали скорую заброшенную шайбу в ворота Брейдена Холтби («Кэпиталз»). Уже на второй минуте завершающего игру периода вездесущий Патрик Марун сравнял счёт, оставив ещё долгие 18 минут игрового времени на изменение счёта на табло. Майлз Вуд начал голевую атаку, перехватив шайбу на чужой половине площадки, затем отослал «каучуковый блин» Павлу Захе, который совершил мощную передачу на героя этого момента Патрика Маруна, потом последовал бросок в противоход вратарю, и счет сравнялся — 3:3. Спустя три минуты не потерпевший такого изменения расклада на льду Овечкин сильнейшим броском в ближний угол ворот «Девилз» от точки вбрасывания оформил свою 49-ю шайбу в сезоне, увеличив свои шансы на полусотню заброшенных шайб за сезон, что редко кому удаётся из игроков НХЛ за последние годы. «Виктория» Александра позволила «Вашингтону» снова вернуть преимущество в счёте, на этот раз окончательно. Таким образом, простой гол россиянина становится победным для «Кэпс».

За восемь минут до финальной сирены, оглашающей об окончании основного времени матча, Андре Браковки оформляет пятую шайбу хозяев в ворота гостей с передачи Михала Кемпны на ближайший «пятак» — 5:3, Андре ставит точку в матче. По окончании встречи капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, записав на свой счёт 48-ю и 49-ю шайбу в сезоне, принёс победу команде хозяев в заключительном для них матче регулярного сезона НХЛ. Помимо этого, «Вашингтону» в 11-й раз за историю франшизы покорился титул «Столичного» дивизиона, участвующие в этом же дивизионе «Девилз» заняли пятую строчку, принеся себе равноценную «Кэпс» путёвку в плей-офф Кубка Стэнли.

8 апреля, воскресенье: «Калгари» разгромили «Вегас», забросив семь шайб в последнем матче регулярного чемпионата.

8 апреля в «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари местная команда «Флеймз» принесла радость в город, разгромив феноменальных новичков лиги «Вегас Голден Найтс» с разницей в шесть шайб. Первый бомбардир «Калгари Флейм» и седьмой ассистент всей лиги Джонни Гудро оформил «гол+пас» в матче против «золотых рыцарей» и обновил личную статистику набранных очков, которых теперь стало 84 (24+60) балла, что превосходит ближайшего преследователя на двадцать результативных баллов. Для «огоньков» матч против «Вегаса» стал последним в сезоне, так как команде, в отличие от прошлого года, не удалось зацепиться за игры на выбывание в борьбе за заветную чашу. Они заработали 84 результативных очка и заняли 20-ю общую строчку в лиге по этому показателю.

У «Голден Найтс» всё, напротив, очень хорошо. Первый сезон существования команды не оканчился на играх в рамках регулярного чемпионата, «рыцари» смогут порадовать своих болельщиков в борьбе за кубок, попав в игры плей-офф по итогу успешного розыгрыша «регулярки», по итогам которой команда с 109 очками оформила чемпионство в родном «Тихом» дивизионе и пятую строчку в общем зачёте лиги, расположившись после «Нэшвилла», «Виннипега», «Тампы-Бэй» и «Бостона». 51 победа «Вегаса» в регулярном чемпионате сделала из команды-новичка абсолютного лидера по этому показателю для дебютирующих команд НХЛ, и, возможно, данный показатель уже не будет кем-либо превзойдён.

Перед началом встречи игроки обеих команд сплочённо встали в центральный круг игровой площадки, чтобы почтить 15 погибших в ДТП канадских подростков и игроков юниорской команды «Хамболдт Бронкос». В трагедии ещё 14 человек получили ранения, команда направлялась на игру плей-офф.

Первый момент встречи чуть не стал голевым для команды гостей из Невады. Джонатан Маршессо выхватил шайбу, когда защитники «огоньков» потеряли контроль над ней, и выбежал один в ноль с вратарём, но не смог прошить голкипера, а предсказуемо бросил с дальнего расстояния, что лишь заставило содрогнуться стража ворот «Флеймз». Позднее на подобной ошибке Майкл Ферланд поймал защитника «Вегаса» Джона Меррилла, тем самым начав голевую атаку на ворота «рыцарей», ключевое действие в которой выполнил Джонни «Хоккей» Гудро, замкнув передачу Ферланда вдоль ворот — 1:0. Через 10 секунд показатель на табло снова обновляется. Марк Янковски замкнул передачу, прошедшую вдоль ворот от клюшки Джонни Гудро, в результате чего «Калгари» овладели преимуществом в две шайбы — 2:0. Спустя три минуты Марк Янковски оформляет дубль. 23-летний Марк забрасывает шайбу с минусового угла, попадает в щиток голкипера, который завёл цель в ворота — 3:0, Ник Шор и Трой Брауэр в ассистентах. На первой минуте второго периода обе команды были близки к заброшенной шайбе, но фортуна была на стороне «Вегаса». Коди Икин оформил сольную шайбу при выходе один в ноль с вратарём, переиграв его точным броском — 3:1. В первой половине второго периода удаление Мэтта Стейджена привело к двухминутному численному преимуществу «Вегаса» на льду. Эти две минуты стали для «огоньков» труднейшими в матче, Джону Гиллису пришлось парировать каждый бросок от активно атакующих «рыцарей». Вскоре от «Флеймз» снова пострадал голкипер «Найтс» Марк-Андре Флёри, канадский вратарь не смог противостоять комбинации в исполнении атакующей линии «Калгари» — 4:1. Гарнет Хэтэуэй замкнул передачу Стейджена, вплотную добив шайбу в ворота. Чуть более чем через минуту снова раздалась сирена на «Скотиабанк Саддлдом». Спенсер Фу оказался в нужное время в нужном месте, добив шайбу после броска Баклунда — 5:1. Под занавес периода в игру снова вступил Марк Янковски, вновь отличившись результативным голом. Флёри допустил грубейшую ошибку при приёме шайбы, что сыграло на руку молодому Марку, который молниеносно подоспел в зону действий и добил шайбу в ворота, оформив хет-трик — 6:1. Третий период ворота «Вегаса» отправился защищать Малкольм Суббан, заменив своего партнёра по команде Марка-Андре Флёри. Данная замена помогла «Вегасу» уменьшить темп заброшенных шайб в ворота, но уйти сухим со льда Суббану не удалось. Только новый голкипер встал на ворота «Вегаса», так сразу же пропустил шайбу. Марк Янковски влетел на «пятак», где ожидал передачу от партнёров, но, как это чаще всего бывает, лишь добил шайбу после отскока от щитков голкипера — 7:1, окончательный счёт встречи установлен Марком Янковским, оформившим «покер».

Напомним, что победителем регулярного чемпионата НХЛ и по совместительству командой, набравшей наибольшее количество очков, стала «Нэшвилл Предаторз» — 117 набранных очков, включающие 53 победных поединка (второй результат в лиге, после «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 54 победы).