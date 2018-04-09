Воронеж, 9 апреля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В Воронежской области обнаружен склад с несколькими тысячами литров «рома, водки и коньяка». Об этом сообщает главное управление МВД России по региону.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР Нелегальное производство алкоголя

«Алкоголь изготавливался на территории складского помещения г. Воронежа без лицензии на легальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, — говорится в сообщении. — Главным образом бутлегеры занимались производством рома, водки и коньяка».

Всего на территории склада были обнаружены более 10 000 литров спиртосодержащей жидкости, оборудование по изготовлению и розливу алкоголя в бутылки, стеклянная тара, пробки.

Отмечается, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», возбуждено в отношении 6 местных жителей.

«В результате незаконной деятельности подозреваемых правообладателям причинен ущерб на сумму 4,67 млн рублей», — говорится в сообщении.

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