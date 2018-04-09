Кемерово, 9 апреля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва Алексей Синицын заявил о сложении полномочий спикера. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 апреля, в областном парламенте.

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Уточняется, что вопросы «О досрочном прекращении полномочий председателя Совета народных депутатов Кемеровской области» и «Об избрании председателя Совета народных депутатов Кемеровской области» депутаты рассмотрят 10 апреля в ходе 70-й внеочередной сессии.

Напомним, по имеющейся информации, место спикера Совета народных депутатов Кузбасса намерен занять бывший губернатор Аман Тулеев. Он ушёл в отставку с поста главы региона 1 апреля 2018 года, спустя неделю после страшного пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек. В том числе погиб 41 ребёнок.

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Информация о том, что Синицына на посту спикера облпарламента сменит Тулеев, в информационном поле Кузбасса обсуждается с момента отставки последнего.

Врио главы Кузбасса был назначен Сергей Цивилёв, который до этого, с марта 2018 года, являлся заместителем губернатора.

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Справка: Алексей Синицын родился 13 января 1976 года в городе Кемерово. В 1998 году окончил Кемеровский государственный университет по специальности «юриспруденция». Профессиональную деятельность начал в 1998 году в качестве стажёра в Кемеровской областной коллегии адвокатов. Затем был направлен адвокатом в юридическую консультацию Промышленновского района Кемеровской области, вскоре стал её заведующим.

С 2001 года работал адвокатом в некоммерческой организации № 7 «Кузбасская коллегия адвокатов Кемеровской области». С 2007 по 2011 год возглавлял эту организацию. В 2012 году в качестве адвоката-учредителя открыл в Кемерове адвокатский кабинет.

С 2001 по 2005 год был старшим преподавателем кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Кемеровского государственного университета. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию. С 2011 по 2014 год — доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Кемеровского института Российского торгово-экономического университета (после преобразования РЭУ им. Г. В. Плеханова).

В 2015 году Синицын был назначен руководителем избирательного штаба кандидата на должность губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, выдвинутого реготделением «Единой России». В том же году был избран секретарем Кемеровского регионального отделения «Единой России», через год вошёл в состав генерального совета партии.

В сентябре 2013 года Алексей Синицын избрался депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва. Руководил комитетом по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. 7 октября 2016 года был избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области.