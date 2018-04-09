Вашингтон, 9 апреля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Обвинение в отношении видеохостинга YouTube в сборе персональных данных о детях выдвинули два десятка правозащитных организаций в США, сообщает 9 апреля телеканал CNN.

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По данным правозащитников, дочерняя компания корпорации Google собирала данные о лицах, не достигших 13-летнего возраста, что впрямую нарушает закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA). В соответствии с жалобой, поданной в Федеральную торговую комиссию США, речь может идти по меньшей мере о 23 млн детей.

«Google получает большие прибыли от сбора и использования персональных данных о детях на YouTube. Этот незаконный сбор происходит уже много лет и охватывает десятки миллионов детей в США», — говорится в обращении.

Документ содержит требование провести расследование в отношении YouTube и оштрафовать Google на сумму не менее $41 млн.

Свои выводы правозащитные организации сделали на основании того, что любой несовершеннолетний может зарегистрироваться на видеохостинге, не получая разрешения от родителей. При этом возможности сервиса позволяют ему узнавать интересы детей и показывать им рекламные сообщения.

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В свою очередь Google отметили, что после изучения жалобы дадут оценку собственным возможностям на предмет возможного улучшения YouTube.

«Защита детей и семей — всегда была приоритетом для нас. Мы тщательно изучим жалобу и дадим оценку, можем ли мы что-то улучшить», — сообщил представитель Google, пояснив, что в рамках сервиса создан специальный проект для детей YouTube Kids, на котором не собираются данные о пользователях.