Чебоксары, 9 апреля, 2018, 10:42 — ИА Регнум. В Чувашии ещё муниципальный чиновник лишился работы в связи с утратой доверия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, работая на муниципальной службе, он одновременно возглавлял коммерческую фирму.

geralt Увольнение

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе в администрации Богатыревского сельского поселения Цивильского района.

«Установлено, что избранный в декабре 2017 года глава поселения является одновременно руководителем и единственным учредителем коммерческой организации, деятельность которой осуществляется непосредственно на территории данного муниципального образования», — говорят в надзорном ведомстве.

По данному факту внесено представление об устранении выявленных нарушений.

«По результатам рассмотрения глава поселения уволен в связи с утратой доверия», — отмечают в прокуратуре Чувашии.

Напомним, что в ноябре 2017 года в «связи с утратой доверия» должности лишилась чиновница в новочебоксарском отделе ЗАГСа, сын которой работал в коммерческой фирме по проведению свадебных церемоний в отделе. В ходе прокурорской проверки было установлено, что получаемый сыном доход зависит от количества оказанных данной организацией услуг. В ведомстве тогда поясняли, что несмотря на сложившуюся ситуацию, «в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции чиновница не уведомила работодателя о возможности возникновения конфликта интересов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, одно из первых в Чувашии представлений с требованием уволить чиновника за утрату доверия было вынесено в 2015 году. Тогда правоохранительными органами было установлено, что главный специалист-эксперт отдела ЖКХ и благоустройства администрации Калининского района Чебоксар является учредителем общества с ограниченной ответственностью. В справке о доходах и об имуществе, представленной в администрацию, участие чиновника в коммерческой организации не отражено.

В 2016 году за утрату доверия лишился должности следователь управления МВД по городу Чебоксары. Следствием и судом было установлено, что злоумышленник со своим сообщником обманным путем получили от фигуранта по уголовному делу в общей сложности 180 тыс. рублей.

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Ранее в Чувашии были факты увольнения должностных лиц бюджетных организаций. В 2013 году в связи с утратой доверия был уволен директор начальной школы — детского сада Красночетайского района. В ходе проверки, проведённой правоохранительными органами, было установлено, что руководитель «трижды за денежное вознаграждение сдавал в аренду помещение школьной столовой для проведения свадеб», а полученные средства «были использованы по своему усмотрению на личные нужды».

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