Ярославль, 9 апреля, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области не будет никого наказывать за несогласованный снос бывших складов купцов Дунаевых на улице Некрасова в Ярославле. Об этом директор департамента Дмитрий Турбин сообщил в ответе на письмо градозащитницы Ольги Мазановой.

Ольга Мазанова Место, где стояли склады Дунаевых

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале 2018 года было снесено здание на улице Некрасова 44а. Как пишет в своем ответе Дмитрий Турбин, снос исторических зданий (построенных до 1957 года) возможен только с разрешения департамента. Это предполагает Проект зон охраны объектов культурного наследия Ярославля, утвержденный постановлением правительства области. За таким разрешением собственник здания не обращался.

Однако привлечь юридическое лицо к административной ответственности, как пишет Дмитрий Турбин, можно только по результатам проверки. Это требует закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля…»

«Поскольку здание объектом культурного наследия не являлось, проверка не проводилась. При указанных обстоятельствах отсутствуют правовые основания для принятия департаментом мер административного реагирования», — пишет в своем ответе директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин.

Вместо «мер административного реагирования» чиновники направили собственнику «предостережение» о том, что сносить исторические здания нельзя. Правда, уже после того, как склады Дунаевых были разрушены.

Судя по этому ответу сносить исторические здания, несмотря на запрет правительства области, в Ярославле можно. Наказывать за это чиновники не имеют права.