Вашингтон, 9 апреля, 2018, 10:31 — ИА Регнум. В Вашингтоне до конца текущей недели будут обсуждены новые санкционные меры в отношении Москвы. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Госдепу США, пишет 9 апреля «Коммерсант».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По сведениям издания, своё видение нового антироссийского санкционного пакета представит заменивший Герберта Макмастера на посту советника по нацбезопасности президента США Джон Болтон, славящийся своими жёсткими взглядами на международную политику.

Добавим, ранее американский президент в своём Twitter назвал сирийского лидера Башара Асада «животным», обвинив его без проведения расследования в нападении с применением химического оружия на город Дума.

Кроме Асада, Дональд Трамп обвинил в якобы имевшей место трагедии руководство России и Ирана, поскольку Москва и Тегеран последовательно выступают в поддержку законного президента Сирии. Кроме того, Трамп пригрозил, что виновные в химической атаке заплатят за содеянное «большую цену».

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Добавим, 9 апреля сирийские СМИ сообщили о ракетном нападении на военный аэродром T-4 в сирийской провинции Хомс. По данным агентства SANA, сирийские войска противовоздушной обороны сбили восемь ракет, однако часть боеприпасов всё же долетела до цели, сообщается о жертвах среди сирийских военных.

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Как сообщало ИА REGNUM, представители Армии обороны Израиля отказались давать комментарии относительно нахождения в момент атаки самолётов израильских ВВС вблизи границ Сирии.

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В то же время в Пентагоне не взяли на себя ответственность за произошедшее ракетное нападение.

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