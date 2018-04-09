Москва, 9 апреля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Понедельник, 9 апреля, станет самым теплым весенним днем в Москве, за минувшие сутки осадков в городе не зафиксировано, сообщают «Метеовести».

Оттепель

Отмечается, что 9 апреля погода в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему в столице будет солнечная, сухая и теплая погода с температурным фоном на 7° выше климатической нормы.

«Этот день станет самым тёплым в сезоне. Кроме того, столица, наконец-то, избавилась от такого атрибута зимы, как снежный покров», — говорится в сообщении.

Днём в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице составит +16…+18°, по области — +14…19°. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление понизится до 749 мм рт. ст.

Напомним, несмотря на теплую погоду в Москве, Гидрометцентр России рекомендовал жителям столицы не спешить с переходом на летнюю резину, так как в апреле тоже может пойти снег.

Читайте подробнее: Гидрометцентр посоветовал москвичам не спешить с переходом на летнюю резину