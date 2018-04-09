Москва, 9 апреля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. За счет вычетов на покупку жилья и социальные нужды граждане Российской Федерации в 2017 г. смогли сэкономить около 182 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Деньги в кошельке

Так, в прошлом году за налоговым вычетом обратились 7,2 млн человек, что на 8% больше, чем в 2016 году.

«В 2017 г. россияне предъявили к налоговым вычетам расходы за 2016 г. на 1,406 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее, — пишет газета. — Таким образом, в 2017 г. граждане сэкономили 182,85 млрд рублей».

По данным издания, в 93% случаях граждане страны претендовали на имущественный вычет, в 6% — на социальный, 1% — во всех остальных случаях.

Эксперты считают, что спрос на налоговые вычеты стал расти сразу по нескольким причинам: масштабная рекламная кампания и развитие электронных государственных сервисов.

Так, клиники и вузы стали активно упоминать в рекламе информацию о вычетах, а на официальном сайте госуслуг в открытом доступе предоставлена подробная инструкция по оформлению необходимых документов и форме их подачи.

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