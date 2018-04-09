Ленинградская область, 9 апреля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Массовые перевозки участников детских спортивных соревнований на частных автомобилях — следствие нехватки средств у родителей и организаторов спортивных секций. Об этом пишут пользователи соцсетей в связи с ДТП в Ленобласти, в котором пострадали шесть детей и двое взрослых. Однако сложившееся положение нельзя считать нормальным.

УГИБДД по Петербургу и Ленобласти ДТП в Тихвинском районе Ленобласти

Как сообщало ИА REGNUM, по данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на понедельник на автодороге Вологда — Новая Ладога водитель автомобиля Acura перевозил детей в возрасте от 13 до 16 лет. Среди пассажиров был и сын водителя. Они направлялись из Пскова домой в Вельск (Архангельская обл.) с соревнований по самбо.

В Тихвинском районе Ленобласти Acura столкнулась с грузовым автомобилем МАЗ, а затем с грузовиком Scania. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля МАЗ, водитель автомобиля Acura и шесть его пассажиров, в том числе пять детей. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Новость о ДТП вызвала большой резонанс в одной из популярных среди петербуржцев и жителей Ленобласти групп в соцстети. Прежде всего, читатели порадовались, что водитель внедорожника Acura пристегнул всех своих пассажиров. В то же время люди удивлены, что он решился на ночную перевозку детей на большое расстояние.

«Час ночи. Он из Пскова выехал вечером. Что ли. И планировал ехать всю ночь? До Архангельска? Люди, не торопитесь. Отелей вокруг море. Средний ценник 1,5−2 тыс. руб., ночью с любым администратором можно договориться переночевать, меньше тысячи возьмет. Ну куда вы несетесь ночью-то!» — пишет пользователь под ником «Анатолий Марченко».

Также читатели отмечают, что причиной таких ДТП является плохая освещенность междугородних трасс. «В 21-м веке пора бы уже сделать освещение на дорогах. Тем более что Вологодская трасса не тропинка в лесу. Кто-нибудь видит фонарные столбы на фото? Я только один, и не факт, что он функционирует», — отмечает жительница Ленобласти под ником «Евгения Бойкина».

«Вот спрашивают — зачем детей так возить, а кто-нибудь спрашивает — почему такие дороги в 21-м веке еще есть? Ведь не на лошадях уже ездим. Государство обязано заботиться о жизнях своих граждан», — поддерживает «Валерия Д»,

«По закону перевозка несовершеннолетних после 23:00 запрещена», — напоминает одна из участниц обсуждения, но ей возражают, что это относится только к организованным перевозкам на автобусах и микроавтобусах, а в данном случае использовался частный внедорожник повышенной вместимости.

«А это вообще нормально, детей везти в такую даль на машине на соревнования? Не безопаснее ли было бы ехать на поезде? Это как ещё родители отпустили своих детей ехать в такую даль 1200 км на машине?» — удивляется читательница под ником «Ольга Малыгина».

«Тут вопрос к тем, кто из телевизора кричит, что развивают детский спорт. Вот так и развивают, что на соревнования приходится своим ходом ездить, потому что денег не выделяют, либо выделяют, но они не доходят до команд, — объясняет «Татьяна Чистякова». — Ну вот тут тренер полетел на самолете, не знаю, сам оплатил или федерация, а дети вынуждены ездить на неисправных автобусах или с родителями. Я к тому, что федерация может купить билеты на поезд, но почему-то этого не происходит».

Пользователи напоминают, что уже не раз в последние годы происходили аварии с автотранспортом, которым возят детей на различные соревнования и конкурсы. В нескольких случая это окончилось трагически — дети погибали, получали увечья.

«Для тех, кто спрашивает о «нормальности» таких поездок на соревнования, чем думали родители и прочее, — присоединилась к дискуссии пользователь с ником «Ольга Семченкова». Она попыталась детально объяснить причину происходящего. — Поездка на поезде из Вельска в Псков — это не менее 30 часов в пути с пересадкой в Москве. Не менее 3000 руб с человека за билеты в один конец. Плюс нужно что-то кушать (2,5 дня в пути + 1 день на соревнованиях). Итого стоимость такой поездки получается не меньше 7,5 тыс. руб на человека. Вельск — это не Питер. Там очень многие просто не могут себе этого позволить. Поэтому тренеры изворачиваются, как могут, и сами возят детей. Чтобы у детей был хоть какой-то шанс проявить себя и достичь каких-то результатов. К сожалению, это реалии маленьких городов, расположенных на большом удалении от крупных. Организация перевозки автобусом в данном случае ничего не меняет — полно случаев ДТП с участием таких автобусов. Я не обсуждаю, хорошо это или плохо, я констатирую факт».

«Водитель по ходу тренером их был, просто частенько они на своих машинах возят детей, если все умещаются», — добавляет читатель с ником «Дэн Великий».

Также участники обсуждения отмечают, что один из водителей грузовиков, судя по фотографиям с места ДТП, сам направил машину в кювет, чтобы избежать лобового столкновения.

«Водителю МАЗа респект, сам ушел в кювет (в хлам машина), и спас 7 жизней, огромного ему здоровья! Как мне кажется, на обгон «Акура» вышел и не успел, в рубашке родились, что без жертв», — резюмирует «Максим Нестеров».