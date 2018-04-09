Ярославль, 9 апреля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Жители Ярославля предпринимают попытки самоорганизоваться, чтобы не допустить завоза на территорию городской свалки «Скоково» мусора из Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Елена Богданова Жители Ярославля фотографируют мусоровозы

Информация о том, что в Ярославль везут московский мусор, появилась в середине прошлой недели. Видео, подтверждающее это, выложил в социальных сетях лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев. Он лично побеседовал с водителем одного из мусоровозов, стоявших на въезде в «Скоково», и тот рассказал, что вот уже три дня столичный мусор поступает в Ярославль.

Официальная информация, представленная региональным правительством, не успокоила жителей Ярославля. Впрочем, это и неудивительно — ведь факт ввоза отходов из Москвы не опровергался.

Поэтому в субботу утром стихийно организовавшиеся в соцсетях и телеграм-каналах жители составили график и начали дежурство на подъезде к свалке в «Скоково».

"За мои два часа дежурства проехали около 10 больших мусоровоза, кто с одним прицепом, кто с двумя. Это точно ярославские — так как все с маркировкой, и машины, и контейнеры. С видео выше — это едут контейнеры «Торгвторма», мне сказали, что сегодня они везут мусор с их площадки в районе СНП «Недра». Также, пока я там была, проехали около 10−15 мусоровозов, везущих крупногабаритные отходы, эти мусоровозы меньше по размеру, они все ярославские, их видно тоже сразу. Ездили мусоровозы фирм Макраб (видно по маркировке), Торгвторма — видно по телефонам на каждом контейнере, Горзеленхоз (видимо, начался месячник весенний) и фирмы Чистов, тоже видно по внешнему виду», — поделилась новостями один из организаторов движения против московского мусора, эколог Анна Головина.

Таким образом, в субботу московских мусоровозов в «Скоково» замечено не было. Правда, «добровольцы» высказывают опасения, что мусор из столицы могут привозить по ночам.

Кроме того, сейчас жители составляют базу номеров ярославской техники, чтобы в случае чего отличить ее от московской.

«Есть уже большая сеть людей, которые знают, что смотреть, на что обращать внимание. Мы постарались максимально жителям объяснить, чтобы они поглядывали на дорогах, фотографировали подозрительные мусоровозы, присылали видео», — говорит Анна Головина.

По ее словам, побывали волонтеры с инспекцией на Угличском, Большесельском и Ростовском полигонах. Наибольшее опасение вызвала свалка в Угличе.

«Большесельский полигон в нормальном состоянии, резерв прочности большой, ни о каких московских мусоровозах там речи нет, сортировка мусора присутствует. Угличский — очень много мусора, поговорили со сторожем, он сказал, что московских машин с мусором не было. Но объем большой, есть подозрения, что туда приезжает и переславский, и борисоглебский мусор. С местными жителями поговорили, они много лет ведут борьбу с этой свалкой. Ситуация очень грустная, мы отдельно будем ею заниматься, потому что полигон окружает ручей, который впадает в Улейму, та — в Юхоть, а она уже в Волгу. Бобров и рыбы в речке уже нет», — пояснила Анна Головина.

Ярославцы планируют продолжать дежурство в «Скоково». Между тем руководитель фракции КПРФ Александр Воробьев обратился к председателю Ярославской областной думы Михаилу Боровицкому с просьбой срочно вынести вопрос «О состоянии утилизации бытовых отходов на территории Ярославской области и недопущении утилизации мусора, поступающего из других регионов страны, в Ярославскую область» на заседание думы.