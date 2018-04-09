Москва, 9 апреля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Учёные из России и США пришли к выводу, что киты-белухи на протяжении почти всей своей жизни питаются и рожают детёнышей в одних и тех же местах. Об этом сообщается в журнале PLoS ONE.

Programmes.putin.kremlin.ru Кит-белуха

Морские биологи собирали образцы ДНК китов из разных регионов и популяций. Целью было определение того, возвращаются ли животные в места, где они родились, по прошествии долгого времени.

Всего было проанализировано более 1400 образцов тканей белух. Учёные выяснили, что киты постоянно возвращаются в свои родные места. Причём это может происходить на протяжении десятилетий, а иногда и всей жизни.

Кроме того, исследователи узнали, что эти морские млекопитающие редко покидают свои стаи. Изредка из группы в группу могут переходить самцы, чтобы уменьшить конкуренцию за самок.

Напомним, белухи обитают в основном в холодных арктических водах. Ежегодно они стаями мигрируют на мелководные пастбища, иногда заплывая в реки. При этом каждая такая стая держится своих излюбленных мест охоты и размножения.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что синие киты являются правшами, кроме случаев, когда они охотятся на планктон.

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