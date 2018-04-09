Пермь, 9 апреля, 2018, 11:22 — ИА Регнум. В Пермском крае в выходные дни (7−8 апреля) под прицелом СМИ оказалось новое назначение в администрации губернатора. В зоне особого внимания также новый арт-объект в Перми и гроб в парке.

Маковский А.В. Пасхальный стол.1916

Запятнанная репутация?

Повышенный интерес со стороны СМИ и мессенджеров к администрации губернатора вызвало кадровое решение. Особое внимание связано с биографией назначенца. 7 апреля СМИ сообщили, что заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края назначен бывший замглавы Росаккредитации. По данным издания «Коммерсантъ», его зоной ответственности станет деятельность региональных департаментов мониторинга и макроэкономики. Ранее он работал помощником губернатора. Это кадровое назначение широко не афишировалось. За время работы на федеральном уровне он успел получить неоднозначный бэкграунд. Чиновник мог согласиться на работу в регионе из-за проблем с трудоустройством в столице.

По данным федеральных СМИ, за время работы в федеральном ведомстве чиновник якобы стал фигурантом нескольких уголовных дел. В 2014 году заместитель руководителя Росаккредитации обвинялся в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности. По мнению следствия, чиновник мог блокировать деятельность до 40 компаний, занимавшихся сертификацией продукции, поставляемой участниками Таможенного союза, вынудив их оплачивать фиктивные услуги. В Росаккредитации утверждали, что их подвела система, созданная еще Росстандартом. Это было прецедентное дело для России с точки зрения уровня фигуранта. Впервые в стране уголовное дело по этой редко применяемой статье поднялось на такой высокий эшелон властных структур. Дело прекратили за истечением срока давности, то есть по нереабилитирующим основаниям, поэтому он сохранил прежнюю должность, сообщает «Коммерсантъ».

В 2016 году вновь чиновник наряду с «неустановленными лицами» фигурирует в уголовном деле, и вновь по этой же статье Уголовного кодекса. Силовики посчитали незаконным приказ о прекращении действия аккредитации ООО «Бюро энергетических исследований». По данным издания «Ведомости», он был приговорен к уплате штрафа.

Телеграм-канал «Проводник» отметил связь назначения чиновника с кадровым голодом в команде Максима Решетникова. Наряду с этим ТГ не исключает того, что губернатора кто-то мог подставить сомнительным предложением на правительственный пост.

Пасхальные яйца

В Перми на Пасху появилось сразу два уникальных арт-объекта. Пенсионер слепил яйцо из снега. Процесс творчества занял около двух часов. Снежная скульптура символа Пасхи высотой 1,5 метра появилась в микрорайоне Новобродовский.

Ещё одним пасхальным объектом стало яйцо, выполненное из пенопласта и акриловой краски. Этот шедевр появился в Перми благодаря художнику Александру Жунёву, который сделал необычную инсталляцию. Яйцо шириной 50 см и высотой 60 см с нарисованным на нём глазом было вмонтировано в ограждение из железных прутьев на набережной Камы возле спуска с Соборной площади. Однако продержалось недолго, 9 апреля произведение искусство было сломано и валялось на железнодорожных путях.

Напомним, Жунёв скандально известен своей работой «Гагарин. Распятие». В 2015 году День космонавтики совпал с праздником Пасхи. В своем рисунке художник попытался совместить два события, чем вызвал неоднозначную реакцию общества и представителей церкви.

Гроб в парке

Сообщение в соцсетях о найденном в парке гробе вызвало активное обсуждение. 8 апреля тему подхватили местные СМИ. Житель Перми наткнулся на пустой открытый гроб во время прогулки по Балатовскому парку. Он опубликовал фото в паблике и прокомментировал:

«Место теплотрассы между стадионом «Локомотив» и ДКЖ. Подснежник — низ от гроба. Просто обалдеть».

Пермяки стали делиться мнениями, как часть гроба могла оказаться в публичном месте, предназначенном для отдыха. Точки зрения кардинально разнились: кто-то воспринял известие о находке с юмором, а кто-то возмутился и предложил обратиться в полицию. Также было высказано мнение, что гроб является реквизитом какого-нибудь квеста.