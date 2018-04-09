Москва, 9 апреля, 2018, 10:16 — ИА Регнум. На территории России начался сезона активности клещей, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

francok35 Клещ

Специалисты Роспотребнадзора с 15 марта начали еженедельный мониторинг за нападениями клещей на людей и инфекциями, передающимися через их укусы.

По данным на 6 апреля в 35 регионах России в медучреждения обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей.

Стоит отметить, что зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза.

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В регионах России начались мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами.

Так, в Крыму, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской областях проведены акарицидные обработки на площади более 716 га.

Планируется, что во время клещевого сезона в 2018 году акарицидные обработки проведут на площади около 96 тысяч га.

Также, в субъектах РФ началась вакцинация от клещевого вирусного энцефалита. На сегодняшний день прививку сделали более 700 тысяч человек.

Кроме того, в региональных учреждениях здравоохранения открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности различными инфекциями

Роспотребнадзор продолжит контролировать ситуацию в регионах во время клещевого сезона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости клещевым энцифалитом — в России зарегистрировано 692 случая и 2040 случаев боррелиоза.

При этом, по данным ведомства, количество заболевших в 2017 году ниже уровня 2016 года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период.

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