Токио, 9 апреля, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В Японии в результате землетрясения магнитудой 6,1 пострадали по меньшей мере пять человек, сообщает 9 апреля The Mainichi.

Последствия землятресения

По данным японского метеорологического агентства, землетрясение произошло 9 апреля в 01:32 по местному времени в префектуре Симанэ на глубине 12 км.

В результате пострадали четыре жителя города Ода, в том числе 17-летний подросток. Еще одна 70-летняя женщина пострадала в соседнем городе Идзумо.

Землетрясение также вызвало в городах перебои с водоснабжением, были повреждены несколько зданий и дорог. Для ликвидации последствий подземных толчков были отправлены подразделения сил самообороны.

Кроме того, в регионе было остановлено движение поездов.

Напомним, Япония расположена на стыке четырех тектонических плит. Каждые 12 месяцев в стране фиксируют несколько относительно мощных землетрясений.

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