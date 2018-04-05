Новосибирск, 27 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Из Новосибирской области для участия в спецоперации на территории бывш. УССР направлены более 2 тысяч человек. Среди них — добровольцы и те, кто попал под частичную мобилизацию. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС сообщил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

При этом он не уточнил, сколько всего новосибирцев подлежат частичной мобилизации. Отметив лишь, что цифра «устанавливается отдельным заданием для каждого региона».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области создан пункт формирования компетенций боевого слаживания для мобилизованных резервистов региона и ещё четырех регионов Сибири.

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