Москва, 9 апреля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В Госдуме предостерегают США от заигрывания с террористами, в противном случае Америку ждет повторение трагедии 11 сентября.

Robert J. Fisch Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001

Сирийская правительственная база T-4 в провинции Хомс подверглась ракетному удару. По сообщениям агентства SANA, сирийские средства ПВО сбили восемь ракет.

«Тот случай, когда надо задать вопрос: «Кому выгодно?» Кто стремится свергнуть законное правительство Сирии? США и западная коалиция. Вот и ответ. А «отвергать» Вашингтон может что угодно», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

Ради своих политических и финансовых интересов «Запад цинично сотрудничает с террористами-мракобесами, в который раз наступая на одни и те же адские грабли», указал он.

«Эти грязные вашингтонские игры со злом приведут к повторению 11 сентября», — написал парламентарий.

Российские военные при помощи средств космической разведки устанавливают источник ракетного удара по авиабазе «Тийфор» в сирийской провинции Хомс, заявил первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нападение на военно-воздушную базу в Хомсе произошло рано утром 9 апреля. Государственные СМИ Сирии обвинили в агрессии США. Пентагон незамедлительно поспешил отвергнуть данные обвинения, выпустив соответствующее заявление.

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей.