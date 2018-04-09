Пекин, 9 апреля, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Американские фермеры, компании и рабочие пострадают от новых заградительных пошлин, которые намерен ввести президент США Дональд Трамп, приводит 8 апреля мнение экспертов китайская газета Global Times.

Cornandsoybeandigest.com Соевые бобы

«Хотя Трамп и заявляет, что анонсированные меры окажут негативное влияние на Китай, в действительности, они принесут серьёзный ущерб самим США», — подчеркнул старший научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований Жэньминьского университета Китая Джон Росс.

Президент США Дональд Трамп попросил 5 апреля торгового о представителя США разработать дополнительные заградительные меры против китайского импорта на сумму $100 млрд.

В ответ на это, Китай заявил, что готов противостоять США «чего бы это ему не стоило» и предпринять «всесторонние контрмеры», если США не откажутся от односторонней политики и протекционистских практик.

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Американское бизнес-сообщество также выразило свою обеспокоенность растущим протекционизмом в торговой политике со стороны США против Китая. Оно также убеждено, что это серьезно навредит американским фермерам.

Бывший сенатор американского штата Монтана и посол США в Китае Макс Баукус отметил, что американских фермеров «выдавят» тарифной политикой «со всех сторон».

Президент Американской ассоциации соевых бобов Джон Хейдорффер, в свою очередь завил, что 25% пошлина на ввоз в Китай американских соевых бобов приведет к разрушительным последствиям для каждого фермера, занимающегося в Америке выращиванием сои.

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Напомним, что торговые войны между США и Китаем разразились после того, как первые ввели заградительные пошлины на ряд импортных китайских товаров в общей сложности на сумму $50 млрд. Китай ответил зеркально, что вызвало возмущение США, которые теперь готовят аналогичный пакет мер, но уже на сумму $100 млрд. Таким образом США намерены выправить удручающий торговый баланс с Китаем.

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