Тутаев, Ярославская область, 9 апреля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Город Тутаев Ярославской области, вероятнее всего, сохранит свое советское название и не будет переименован в Романов-Борисоглебск. Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока признал свое решение от 29 ноября 2016 года о переименовании Тутаева утратившим силу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении КПРФ.

Тутаев

Комитет предложил Госдуме отклонить законопроект о переименовании Тутаева, который был принят в первом чтении в ноябре 2016 года. Решение профильного комитета направлено в Совет Госдумы для включения в повестку заседания 8 мая 2018 года. Скорее всего, в этот день и будет принято решение о судьбе названия города.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году проект закона о переименовании города был внесен по инициативе Ярославской областной думы. В первом чтении законопроект был одобрен большинством голосов депутатов. Это вызвало протесты части жителей Тутаева. На встрече с горожанами врио губернатора области Дмитрий Миронов пообещал провести референдум по этому вопросу.

В сентябре 2017 года в Тутаеве прошел опрос его жителей по переименованию города. 7577 (63%) граждан, принявших участие в опросе, высказались против переименования города Тутаева. Данные результатов опроса были направлены в Госдуму, на основании которых и принимается новое решение.