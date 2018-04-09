Алтайский край, 9 апреля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В сложной ситуации оказались жители нескольких сёл Егорьевского района Алтайского края. Единственный перевозчик, осуществлявший маршрут, заболел, а другие не идут, потому что невыгодно. Подробности сегодня, 9 апреля, сообщают vesti22.tv.

Vesti22.tv Жители Лебяжьего, у которых нет автомобиля или лишних 200 рублей на такси, ходят в райцентр пешком

Ходить до райцентра на работу, в музыкальную школу и в детский сад пешком по 20 километров или на свой страх и риск садить детей в такси вынуждены теперь жители сёл Лебяжье и посёлка Перешеечный. Говорят, что поездка в одну сторону обходится в 200 рублей, но уже два месяца местные власти решить вопрос не могут. По словам главы сельсовета с. Лебяжье Владимира Тибекина, транспортная проблема, возможно разрешится после 3 мая, когда станут известны результаты конкурса автоперевозчиков. А это значит, что ещё как минимум месяц селяне будут оставаться без транспорта.

Между тем заместитель главы администрации Егорьевского района, начальник отдела архитектуры и градостроительства Оксана Кислякова отмечает, что ответственность за поездки в такси должны нести сами местные жители:

«Мы можем только в соответствии с законодательством, а то кто будет отвечать? Если человек сам сел в такси, выбрал этот вид, человек сам за себя несёт ответственность», — заявила она.

Действительно, вроде всё по закону, но вот только не слишком по-человечески.

Ранее ИА REGNUM сообщало об учениках из Южаково — одного из труднодоступных сел в Троицком районе Алтайского края. Своей школы в насёленном пункте нет, а единственный школьный автобус, который за 12 километров возит на учебу в соседнее село Загайново, в октябре 2016 года сломался. Незапланированные каникулы у ребят длились около трёх недель.