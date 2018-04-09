Абакан, 9 апреля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Осадки в выходные дни (7 и 8 апреля) осложнили паводковую обстановку в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 9 апреля, сообщили в республиканском правительстве.

Павел Брюллов. Весна. 1875

На очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 8 апреля прозвучало, что в Черногорске, Алтайском, Бейском, Боградском, Усть-Абаканском районах зарегистрированы подтопления, принимаются дополнительные меры по отводу весенних вод от населенных пунктов.

В Черногорске талые воды подтопили 15 приусадебных и дачных участков в районе «Мохово». Производится откачка воды. В селе Краснополье Алтайского района подтоплено 22 домовладения и приусадебных участка. Воду откачивают мотопомпами, ведётся отсыпка грунта. Эвакуация людей пока не требуется, однако на базе дома культуры развёрнут пункт временного размещения.

В Белом Яре воду откачивают с территории одного домовладения и приусадебного участка.

По оценкам республиканских властей, в Бейском районе ситуация «в целом стабильная». Однако частично подтопленными остаются пять участков в селе Бондарево, три участка — в Куйбышево. В Новотроицком подтоплены подполья в 13 домовладениях, 37 приусадебных участков. Эвакуация населения не требуется, вода постепенно уходит.

В Боградском районе подтопления ликвидируют на двух участках в селе Большая Ерба. В Усть-Абаканском районе талыми водами подтоплено 13 приусадебных участков в посёлке Усть-Абакан, в селе Московское — одно домовладений и восемь приусадебных участков. Организован отвод склоновых и талых потоков.

Что касается ситуации на автодорогах, специалисты устраняют возникающие переливы.

Эпидемиологическая обстановка в Хакасии оценивается как стабильная. Проведена дезинфекция источников водоснабжения в поселке Усть-Абакан и селе Новотроицкое (Бейский район).

В то же время информагентство «Хакасия» сообщает о том, что непростая ситуация складывается в посёлке Усть-Абакан. Населённый пункт заливают склоновые воды, пройти и проехать по посёлку можно с большим трудом.

По словам и. о. главы Усть-Абаканского поссовета Нины Леонченко, в посёлке сейчас активно отсыпают улицы. Всего в Усть-Абакане 178 улиц, и нигде нельзя проехать. При этом у муниципалитета не хватает техники и средств, чтобы справиться своими силами.

«Буду писать письма на имя Виктора Зимина(глава Хакасии — прим. ИА REGNUM ) и Верховный Совет. Вода бежит с гор, смыло всё, мы остались без улиц», — цитирует информагентство и. о. главы поссовета.

В республиканском главке МЧС 8 апреля сообщили, что гидрологическая обстановка в Хакасии оценивается как стабильная.

«Тёплая погода и осадки значительно не повлияли на обстановку», — отметили в ведомстве.

Читайте также: Сибирь готовится «поплыть»

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с подтоплением приусадебных участков и дворов в Хакасии с 28 марта действует режим ЧС.