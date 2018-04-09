Москва, 9 апреля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. После невнятных попыток восстановления распродажи на рынке нефти возобновились 6 апреля. В результате за день актив потерял более 2%, а по итогам недели продемонстрировал худшие за два месяца результаты, финишировав в районе отметки $67, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Всю прошлую неделю сырьевой сегмент находился в зависимости от общих рыночных настроений и отношения инвесторов к риску.

Фундаментальные реалии рынка нефти отошли на задний план, уступив место опасениям по поводу мирового спроса, порождаемым угрозой для глобальной экономики на фоне эскалации конфликта в сфере торговли между США и Китаем», — пояснил эксперт.

Дополнительный негатив привнесли данные из США. Добыча на сланцевых месторождениях продолжает расти и неустанно обновлять рекорды. Буровая активность тоже повышается. На прошлой неделе число активных установок, по данным Baker Hughes, достигло трехлетнего максимума. Их количество увеличилось сразу на 11 единиц, до 808 штук.

«На предстоящей неделе Brent продолжит торговаться с оглядкой на торговые трения между Вашингтоном и Пекином. Если градус напряженности спадет, это станет поводом для покупок подешевевшего актива», — полагает Мащенко.

В этом контексте рынок сырьевой сегмент, как и мировые рынки в целом, будет напряженно ждать выступления председателя КНР Си Цзиньпина на форуме в Боао 10 апреля.

«В краткосрочной перспективе котировкам необходимо удержаться от падения под отметку $66,60, чтобы миновать еще одной волны распродаж.

9 апреля Brent открылась гэпом вверх и торгуется с небольшим повышением благодаря некоторому спаду напряженности мировых инвесторов. Ближайшая восходящая цель проходит в районе $67,70», — считает эксперт.

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