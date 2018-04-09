Ереван, 9 апреля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта — это один из приоритетов России на постсоветском пространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы армянских СМИ.

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По его словам, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Россия предпринимает как коллективные усилия с двумя другими сопредседателями, так и стремится в русле общей линии сопредседателей, решений, которые принимались по нагорно-карабахскому конфликту, выдвигать и свои собственные инициативы, учитывая свои особые связи с Арменией и Азербайджаном.

«Работа, которая велась примерно с 2009 по 2011 год, действительно была весьма интенсивной. Президенты России, Армении и Азербайджана встречались около 10 раз. Очередная встреча, которая была запланирована в Казани, действительно позволяла рассчитывать на серьезные позитивные результаты, поскольку в проектах документов, которые были подготовлены российской стороной при поддержке сопредседателей от США и Франции, были учтены, как нам казалось, все озабоченности Еревана и Баку в сбалансированном виде. Но в ходе самого саммита появились дополнительные вопросы и комментарии. Так бывает», — отметил Лавров.

Он выразил уверенность, что многое из того, что содержит т.н. «казанский документ», по-прежнему востребовано, и это подтверждается реакцией Еревана и Баку на состоявшиеся с тех пор контакты на уровне президентов, министров и сопредседателей, которые регулярно посещают регион — Ереван, Баку, Степанакерт. «Ничто из наработанного в те годы, я думаю, не пропало», — отметил министр.

Как считает Лавров, главное для переговорных сторон — отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, имеющихся в достатке.

«Надо только положить их на бумагу, хотя концептуально стороны соглашаются с необходимостью это сделать, но когда все начинает оформляться в конкретные формулировки, как бывает и в других ситуациях, возникают сложности. Я думаю, что мы продолжим их последовательно преодолевать и добьемся результатов», — заключил глава МИД.