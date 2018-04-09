Москва, 9 апреля, 2018, 09:20 — ИА Регнум. По итогам торгов 6 апреля рубль прилично просел против иностранных валют, коснувшись минимума середины февраля. Доллар добрался до отметки 58 рублей, несмотря на ослабление на международном рынке Форекс заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Катализаторами активизации продаж российской валюты послужили новые санкции в отношении Москвы и снижение котировок нефти, которые понесли внушительные потери не только внутри дня, но и за неделю.

«Несмотря на то, что новые американские санкции не носят экономического характера, сам факт их введения не способствует росту привлекательности отечественных активов. МИД РФ пообещал жестко ответить на действия Вашингтона.

И ожидание этого ответа будет держать российские площадки в напряжении, особенно на фоне развернувшегося торгового конфликта между Америкой и Китаем», — отметил эксперт.

К слову, обмен импортными пошлинами между двумя державами сильно подрывают интерес к риску, что дополнительно давит на рубль, в том числе через рынок нефти. На все это накладывается внутренний фактор — увеличение покупок валюты Минфином в апреле.

«Учитывая такое сочетание медвежьих драйверов, текущее поведение рубля можно назвать довольно устойчивым. Если в ближайшей перспективе серьезной эскалации санкционной риторики между Вашингтоном и Москвой не произойдет, а на китайско-американском фронте появятся предпосылки для конструктивного диалога, это пойдет на пользу российской валюте», — пояснил Ковалев.

Однако, по его мнению, пока напряженность по всем фронтам сохраняется, торги рублем будут и далее сопровождаться понижательными рисками.

«С технической точки зрения, тестирование уровня 58 — плохой знак для «россиянина». В районе этой психологической отметки проходит 200-дневная скользящая средняя, и если сформируются условия для ее пробоя, это будет чревато новыми потерями и новыми минимумами для рубля», — считает эксперт.

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