Канны, Франция, 9 апреля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. С 9 по 12 апреля в Каннах проходит MIPTV — один из крупнейших международных рынков телевизионного и цифрового контента, — традиционно предшествуют которому рынки-спутники: на MIPDOC представлены документальные фильмы и телепередачи, на MIPFormats — новые оригинальные форматы телевизионного контента.

Алёна Сычева Питчинг MIPDOC в кинозале отеля «Мариотт»

Пожалуй, самым ярким событием MIPDOC является питчинг документальных проектов. В течение нескольких предшествующих рынку месяцев организаторы рассмотрели более сотни заявок на участие от документалистов со всего мира. В итоге было отобрано пять проектов, продюсеры которых приехали в Канны, чтобы поделиться идеями, представить свою работу, найти партнеров для реализации или завершения фильма и дистрибьюторов для его проката на разных площадках и территориях. К сожалению, среди избранных не оказалось русских проектов: наше неигровое кино на международном кинорынке пока существенно проигрывает зарубежным конкурентам. Зато неизменным успехом у закупщиков всего мира пользуется русская анимация, а наши игровые сериалы постепенно — медленно, но верно, — продолжают завоевывать признание бизнесменов и любовь простых зрителей из разных стран.

Питчинг MIPDOC состоялся 8 апреля на главной площадке рынка — кинозале отеля «Мариотт». После приветственного слова Лорин Гарод — главы телевизионного департамента компании-организатора рынков MIPCOM Reed Midem — на сцену были приглашены члены жюри: глава компании TCB Media Rights Пол Хэни, руководитель отдела закупок и копродукции HISTOIRE Элизабет Хогстедт, директор отдела программирования и развития компании PBS Памела Агуилар, директор по закупкам и совместному производству документального кино ZDF Enterprises GmbH Кристина Холлштейн. Вел мероприятие главный редактор журналов MIPTV Джинилиан Ньюбай.

Алёна Сычева Питчинг MIPDOC в кинозале отеля «Мариотт»

В присутствии жюри и публики, состоящей из профессионалов телеиндустрии, каждый участник питчинга в течение пяти минут рассказал о своих проектах и показал короткий ролик, отражающий стилистику и содержание фильма, работа над которыми уже ведется.

Продюсер и режиссер небольшой кинокомпании Axolotl Films Мойра Мэнн из Великобритании представила проект «Альцгеймер: расследование убийства» (Alzheimer's: tracking the assassin). Она рассказала, что исследователи болезней Альцгеймера, Паркинсона и бокового амиотрофического склероза обнаружили существующие географические кластеры: жители отдельно взятых местностей оказываются подвержены данным заболеваниям намного чаще жителей других регионов. Выяснилось, что в водных пространствах этих опасных зон вырабатываются сине-зелеными водоросли нейротоксина, который и провоцирует появление обозначенных недугов. Девяностоминутный документальный детектив об истинных причинах болезней поведает захватывающую историю медицинского открытия и даст практические советы, помогающие избежать заражения.

Руководитель отдела продаж французской компании ZED Хлоя Персин Прелосай рассказала о четырех-серийном фильме «Вскрытая история» (History uncovered). Вместе с своими единомышленниками Хлоя предлагает пересмотреть ключевые моменты истории с новой, неожиданной точки зрения. Первый эпизод ответит на вопрос, был ли Адольф Гитлер военным гением, второй посвящен трагедии в Хиросиме и советско-японскому конфликту, третий — плану Маршалла, заключительный четвертый эпизод поведает о становлении современного Китая и пути его лидера Мао Цзедуна. Смелый независимый французский проект претендует на новое прочтение истории и ее смелую интерпретацию.

Глава компании DBCOM MEDIA Николас Бучер из Канады представил документальное исследование «Человек против времени» (Man vs Time). Авторы документального сериала представляют разные изобретения как результаты попыток человека сэкономить своё время. Именно этой цели помимо прочего служат одноразовые стаканчики, кофе на вынос, микроволновка, велосипед, автомобиль, душ, телефон, посудомоечная машина и проч.

Алёна Сычева Питчинг MIPDOC в кинозале отеля «Мариотт»

Продюсер и режиссер OX3 TV PRODUCTION Бьянка Чен из США рассказала о фильме «Будущее: блокчейн». В формате женского видеоблога Бьянка рассказывает о влиянии современных технологий на людей. Вместе со съемочной группой девушка уже начала свое путешествие, которое охватит 13 стран. В итоге получится восемь 45-минутных историй, главными героями которых станут разные люди — от гигантов индустрии типа Microsoft до начинающих бизнесменов из США, Китая, Японии, Бразилии, разных стран Европы.

Продюсер, исполнительный директор NEW DOCS Луиса Швамборн из Германии рассказала об авторском фильме «Сура — разбивая молчание». Режиссер Мину Кезхаварз уже завершает фильм о четырех иранских женщинах — бесстрашных феминистках, создавших некоммерческую организацию «Сура» с целью пролоббировать принятие закона, квалифицирующий домашнее насилие как преступление. В течение года женщины, используя свои таланты и все доступные возможности, борются с системой и рассказываю на камеру о своих национальных традициях, некоторые из которых утвердили господство мужчин над женщинами и над законом.

Алёна Сычева Питчинг MIPDOC в кинозале отеля «Мариотт»

Каждый участник питчинга после своей презентации ответил на несколько вопросов жюри. Эксперты были благосклонны: не пускаясь в полемику или критику, задавали несколько уточняющих вопросов, на которые участники отвечали с радостью. По завершении всех выступлений жюри удалилось на совещание, а их место на сцене заняли продюсеры представленных проектов, чтобы ответить на вопросы публики.

Решение жюри оказалось предсказуемым: лучшим документальным фильмом был признан «Сура — разбивая молчание». Всех тронула болезненная тема домашнего насилия и эмоциональные истории угнетенных женщин Востока. Остальные проекты продемонстрировали стремление документалистов не просто запечатлевать интересные процессы, но рассказывать захватывающие истории, вести самостоятельные расследования и представлять неожиданные трактовки утвердившихся фактов.