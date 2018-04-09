Посёлок Арсинский, Челябинская область, 9 апреля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. На Южном Урале несколько учеников одной из школ упали в обморок. ЧП случилось 6 апреля в Арсинской средней школе Нагайбакского района, пишут местные СМИ.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1885 — 1886

По сведениям издания U24.ru, речь идёт о десяти детях. Из них некоторые упали в обморок ещё 5 апреля. С другими же это произошло 6 апреля, во время линейки ко Всемирному дню здоровья.

В школу приехали медики, сотрудники МЧС и следователи, сообщает издание. По одной из версий, причиной произошедшего могло стать отравление. Возможно, дети отравились некачественной водой, предполагает СМИ.

Впрочем, в областном управлении СКР уже дали свой комментарий. По данным ведомства, утром 6 апреля из школы поступили 13 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Девять уже выписаны, а ещё четверо продолжают лечение. У них подозревают простудные заболевания.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по факту халатности. О фигурантах не сообщается.

В региональном управлении Роспотребнадзора пока не прокомментировали ситуацию.