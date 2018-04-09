Калуга, 9 апреля, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В Калуге при храме Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) торжественно открыли первый епархиальный пункт гуманитарной помощи «Милосердный самарянин». Как сообщили 9 апреля ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, оборудование пункта велось за счёт средств гранта, выданного отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

Фото пресс-службы Калужской епархии Освящение пункта гуманитарной помощи «Милосердный самарянин» в Калуге

Грант направлен на поддержку православных инициатив в области профилактики абортов и организации помощи кризисным беременным, матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также неполным, малообеспеченным и многодетным семьям.

Как отметили участники церемонии, практика показывает, что такая простая поддержка людей поможет им выйти из трудной жизненной ситуации.

«Прямой обязанностью для человека является помогать неимущему, малоимущему, который находится рядом. У нас самые незащищенные категории людей пожилые, многодетные, сироты, неполные семьи», — сказал на открытии первого епархиального пункта гуманитарной помощи викарий Калужской епархии, епископ Тарусский Серафим.

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«Если мать одиночка работает на трёх работах, чтобы как-то сводить концы с концами, ей не под силу взять ещё одну работу, чтобы обеспечить не только себя и детей, но и престарелых родителей», — добавил епископ.

Добавим, что отделение православной благотворительной миссии «Милосердный самарянин» действует с 1999 года и в калужском Обнинске. Оно было создано по благословению правящего архиерея Калужской Епархии, митрополита Климента. Помощь и поддержка здесь оказывается беженцам с Украины, малоимущим жителям Обнинска, а также иным социально незащищенным слоям населения.