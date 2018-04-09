Оренбург, 9 апреля, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области в выходные дни (7−8 апреля) на реке Сакмара прошёл ледоход. Из-за угрозы подтопления участок федеральной трассы между Оренбургом и Самарой был закрыт. На выходные дни выпали православные праздники Благовещение и Пасха. Во всех храмах прошли службы, в Оренбурге — большой крестный ход. 7 апреля в Новотроицке накануне Пасхи заключенные отменили свою голодовку, и ситуация в колонии нормализовалась.

Борис Кустодиев. Встреча (Пасхальный день) 1917

Демонстративно-шантажное поведение

В исправительной колонии строго режима № 3 в Новотроицке 7 апреля режим вошёл в привычное русло. Все заключенные начали принимать пищу. Голодовка, о которой заявил ряд СМИ, сошла на нет. Стоит отметить, что в интернете информация о голодовке разнилась. Число тех, кто отказался от пищи, варьировалась от 10 до более сотни. УФСИН по региону дало официальный комментарий, по данным ведомства, от приёма пищи отказалось 10 человек. В федеральной службе также подчеркнули, что говорить о голодовке некорректно, поскольку заключенные не заявляли о ней письменно, так же как и о своих требованиях. Ситуация в новотроицкой колонии стала темой федеральной повестки. Учреждение посетила Общественная наблюдательная комиссия, но никаких нарушений со стороны администрации не обнаружила. Между тем ранее интернет-СМИ сообщали, что осуждённые за тяжкие преступления жаловались на условия содержания, практически бесплатный труд. В УФСИН поведение тех, кто в течение нескольких дней отказывался от приёма пищи, назвали демонстративно-шантажным в целях расшатать режим пенитенциарного учреждения. Накануне великого православного праздника Пасхи ситуация в колонии нормализовалась.

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Пасха

В Оренбургской области с 7 на 8 апреля тысячи верующих пришли на пасхальные богослужения в храмы. В своем пасхальном послании митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин акцентировал внимание на помощи ближнему:

«Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, понимая, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге, терпящие мучения, скорбящие, одинокие, обездоленные или угнетенные болезнями. 2018 год объявлен в России Годом добровольца. Мы, православные христиане, в первую очередь призваны явить настоящую добрую волю».

8 апреля духовенство Оренбурга прошло крестным ходом от Успенского женского монастыря к Никольскому кафедральному собору. Возглавил богослужение митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин в сослужении епископа Орского и Гайского Иринея и епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор храмов Оренбурга.

Во время входа с Евангелием ряд клириков был удостоены награды — наперсного креста с украшениями. Медалями Святого Макария Оренбургского отмечены художественный руководитель Оренбургского муниципального камерного хора Ольга Серебрийская и главный дирижер Оренбургского театра музыкальной комедии Валерий Попов.

Каждый участник богослужения получил от митрополита Веимнамина в дар пасхальное яйцо. Стоит отметить, что 8 апреля в Оренбурге было пасмурно, дул пронизывающий ветер. Однако погода нисколько не омрачила праздничного радостного настроения. В хмурый день горожане шли по улицам с улыбками, восклицая «Христос воскресе!». Примечательно, что эти слова находили отклик и у иноверцев.

Напомним, что Оренбуржье — многонациональный регион. На Пасху за одним столом собирались и православные верующие, и сторонники ислама. Последние корректно могли отказаться от мяса свинины, но с удовольствием и почитанием принимали в дар пасхальные яйца и вкушали их с кусочком кулича. Вокруг царила атмосфера добра и мира.

Паводковая угроза

В выходные дни в ряде рек значительно подскочил уровень воды. В день Пасхи на Сакмаре прошёл ледоход. Напомним, что метеорологи прогнозировали вскрытие этой реки ото льда с 8 по 13 апреля.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, по состоянию на 8 апреля на территории региона было подтоплено семь мостов: два — в Новосегиевском районе, два — в Александровском, по одному мосту — в Красногвардейском и в Октябрьском районах.

7 апреля из-за повышения уровня реки Сорочка возникла угроза подтопления участка федеральной трассы М-5 «Урал» между Оренбургом и Самарой. Отрезок дороги с 185 по 262-й км был закрыт для движения транспорта. Объезд осуществлялся через Сорочинск, Ташлу, Соболево, Бузулук. Почти сутки велись работы по расчистке опор моста от ледового затора. Вечером 8 апреля ограничения сняли и движение по трассе возобновили.

В ГУ МЧС М по региону отметили, что с установлением тёплой погоды существует вероятность подтопления придомовых территорий, приусадебных участков талыми водами. Прогнозируется подтопление низководных мостов в Сорочинском городском округе, Красногвардейском, Илекском и Октябрьском районах.

Показатель промерзания почвы в 2018 году относительно предшествующих лет выше на всей территории области. Глубина промерзания почвы преимущественно составила 95−150 см, на северо-западе области 47−67 см. Долгое оттаивание почвы задерживает процесс принятия талой воды во время снеготаяния и может стать неблагоприятным критерием предстоящего весеннего половодья.