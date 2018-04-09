Москва, 9 апреля, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Компания «Русал» из-за санкций может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам. Об этом, как передает ПРАЙМ, говорится в сообщении компании, размещенного на Гонконгской фондовой бирже.

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«Компания считает, что санкции OFAC (департамента Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, — говорится в сообщении «Русала». — В настоящее время компания оценивает влияние (если таковое будет) таких технических дефолтов на финансовое положение группы».

При этом в компании отметили, что «РусАл» намерен выполнять все существующие обязательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2018 г. власти США существенно расширили санкции против РФ. В частности, в новые черные списки были внесены 24 гражданина и 14 предприятий. На этот раз под ограничительные меры попали крупные бизнесмены, такие как Виктор Вексельберг,Олег Дерипаска и Игорь Ротенберг, а также ряд политиков и чиновников.

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