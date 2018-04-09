Владивосток, 9 апреля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. На субсидирование перелётов для жителей Дальнего Востока в европейскую часть России и обратно выделят дополнительные средства в размере 0,5 млрд рублей. Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает Минвостокразвития.

Салон самолета

По его словам, деньги выделяются из резервного фонда правительства РФ.

«Правительством дано поручение дополнительно в этом вопросе разобраться. Уже прошло совещание у председателя правительства России Дмитрия Медведева. Первый шаг в этом направлении сделан», — заявил Александр Галушка.

Он добавил, что сейчас в программе субсидирования перелётов с Дальнего Востока участвуют семь авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия». И, по мнению министра, дотации на программу следуют ещё увеличить.

«Будем работать над её дальнейшим развитием», — отметил Александр Галушка.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в соответствии с программой льготные билеты предназначены для жителей ДФО в возрасте до 23 лет, также женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов I группы, включая сопровождающих лиц, инвалидов с детства II или III группы.