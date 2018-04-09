Якутск, 9 апреля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Предложение ввести прогрессивную шкалу на доходы физических лиц — разумное и правильное, но даже 5% с годового заработка в 100 тыс. рублей — это слишком много. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя внесение в Госдуму РФ законопроекта, которым предлагается установить такой минимальный «порог» для НДФЛ.

Налоги

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«В целом предложение разумное и правильное. Прогрессивный налог несколько выравнивает доходы населения, — уверен эксперт. — В данном случае при годовом доходе до 100 тысяч рублей (а это всего около 8 тысяч рублей в месяц) налог будет снижен до 5%. А если у этого человека есть ещё 1 или больше иждивенцев, то как они вообще будут выживать?».

Юрий Данилов также обратил внимание на то, что при годовом доходе до 3 миллионов рублей налог будет чуть ниже 13%, и только при уровне заработка свыше 3 миллионов рублей в год ставка налога будет повышаться.

«Верхняя планка второй категории физлиц — 3 миллиона рублей соответствует 250 тысяч рублей месячного дохода, что в целом неплохо даже при семье в 4 человека», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предлагающий установить в России прогрессивную шкалу налогообложения доходов физлиц законопроект был внесён в Госдуму 28 марта. Для тех, кто зарабатывает менее 100 тыс. рублей в год, ставку подоходного налога предлагается установить на уровне 5%, а при доходе свыше 3 млн рублей — от 15 до 25%.

Опасения, что введение прогрессивной шкалы ставки НДФЛ может вызвать рост теневых доходов, авторы инициативы сочли не беспочвенными, апеллируя к тому, что «за последние 15 лет резко возрос уровень информационной базы данных налогоплательщиков, многократно возросла программно-технологическая оснащённость и материально-техническая база органов Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу, вырос профессиональный уровень их сотрудников, создана современная законодательная и нормативная база в налоговой сфере».

Напомним, что параллельно в России продолжается обсуждение планов повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для всех независимо от уровня заработка.

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