Ленинградская область, 9 апреля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей пострадали семь человек, пятеро из них — подростки, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

УГИБДД по Петербургу и Ленобласти ДТП в Тихвинском районе Ленобласти

По данным ведомства, ДТП произошло 9 апреля около 01:15 на 462 км автодороги Вологда — Новая Ладога. Водитель автомобиля «Акура», в салоне которого находились подростки от 13 до 16 лет из города Вельск Архангельской области, столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ» с полуприцепом и грузовиком «Скания».

"В результате столкновения водитель автомобиля «МАЗ», водитель автомобиля «Акура» и шесть его пассажиров, пятеро из которых подростки, получили травмы средней тяжести», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу. Отмечается, что дети во время движения были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время сотрудники ГИБДД на месте аварии организуют движение транспорта в целях обеспечения работы следственно-оперативной группы и ликвидации последствий ДТП, а также минимизации заторовых ситуаций.

Напомним, ранее в Ленинградской области в результате столкновения трех автомобилей погибли двое взрослых, еще двое детей пострадали.

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