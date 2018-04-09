Чита, 9 апреля, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Неисправность электропроводки названа в качестве возможной причины пожара на складе огромного рынка строительных материалов «Мегастрой» в Чите. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю, распространение открытого огня на площади 150 квадратных метров удалось остановить неимоверными усилиями, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Уже выявлено, что в помещении не была установлена пожарная сигнализация, поэтому известие о ЧП поступило только тогда, когда языки пламени были видны с улицы.

Megastroy-chita.ru Цитата с сайта ТРЦ «Мегастрой»

«Пламя стремительно распространилось по деревянным перекрытиям. По прибытию на место вызова начальник караула передал — горит отдельно стоящее складское помещение, людей внутри нет. В силу того, что помощь спасателей никому не потребовалась, руководитель тушения сосредоточил усилия огнеборцев на борьбе с пламенем», — пояснили спасатели.

По их словам, пожарным потребовалось менее сорока минут, чтобы полностью потушить возгорание. Для этого были задействованы дополнительные людские ресурсы и четыре автоцистерны. От дыма и высокой температуры пострадали внутренние помещения склада на общей площади 450 квадратных метров. Стоящие рядом строения спасателям удалось отстоять. Точную причину возгорания установят после проведения пожарно-технической экспертизы.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» всколыхнул общество и заставил органы власти в корне пересмотреть работу по предупреждению возгораний в подобных зданиях. Проведённый сотрудниками МЧС анализ причин трагедий показал, что в подавляющем большинстве случаев пожары возникали из-за человеческой халатности.

Пользуясь так называемыми «надзорными каникулами», владельцы торговых центров блокировали эвакуационные выходы и отключали аварийную пожарную сигнализацию. При строительстве или переоборудовании зданий использовались легкогорючие материалы, которые в случае пожара могли выделять большое количество токсичного дыма.

В конце марта начальник читинского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы Антон Маркелов потребовал от предпринимателей отказаться от использования в отделке помещений от строительных материалов, не имеющих сертификатов.

ТРЦ «Мегастрой» это большой торгово — развлекательный комплекс. На двух уровнях помещения центра располагаются более 200 магазинов, общей площадью 17 000 кв. м.