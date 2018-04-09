Москва, 9 апреля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились в минусе. Покупатели положительно отреагировали на противоречивый отчет по американскому рынку труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На них цена повышалась до $68,58. Несмотря на то, что доллар подешевел по всему рынку, нефть к закрытию торгов подешевела на 2,4%, до $66,85.

Инвесторы все ещё опасаются, что эскалация напряженности в торговых вопросах между США и Китаем приведет к сокращению темпов роста мировой экономики и ударит по спросу на нефть.

Сегодня, 9 апреля, баррель Brent стоит 67,40 (+0,57). Цена корректируется к пятничному падению. Сегодня можно рассмотреть восстановление цены до 67,70—67,90.

Если отталкиваться от дневной динамики стоимости нефти Brent, то нужно быть готовым к снижению цен до $66.

Напомним, 6 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,78%, до $67,11 за баррель, WTI — на 2,26%, до $62,10 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $64,57 за баррель.

Читайте также: Нефть расстроил Трамп